Torino: elezioni rettore Politecnico, Corgnati in largo vantaggio ma si andrà al secondo turno

- Stefano Corgnati doppia gli avversari nella corsa al rettorato, ma non riesce a raggiungere abbastanza voti per l'elezione al primo turno. E' questo il risultato della prima tornata di votazioni per il nuovo rettore del Politecnico di Torino. I risultati sono stati i seguenti: Stefano Corgnati con 548,830240 voti, Juan Carlos De Martin con 194,031200 voti e Paolo Fino con 185,164640 voti. Un vantaggio importante per Corgnati che però dovrà comunque passare dal secondo turno previsto il prossimo 23 gennaio per tentare di raggiungere la maggioranza assoluta dei voti. (Rpi)