Autonomia: Maiorino (M5s), in piazza per dare voce a grido di dolore cittadini

- "Siamo scesi in piazza accanto al comitato No Autonomia differenziata per rompere la cappa di silenzio sotto cui Meloni e la sua maggioranza avrebbero voluto relegare questo scempio 'spacca-Italia'. I finti patrioti si vergognano di essersi piegati ad assecondare i sogni secessionisti della vecchia Lega Nord in cambio dell'altrettanto strampalato sogno di accentramento di potere del premierato", afferma la senatrice Alessandra Maiorino, vice presidente del gruppo M5s a palazzo Madama e capogruppo in commissione Affari costituzionali. "La nostra presenza e quella del presidente Conte servono a dare voce al grido di dolore di chi sa cosa questo progetto comporti per l'intero Paese ma non riesce a trovare ascolto presso una maggioranza che procede sorda e cieca verso l'istituzionalizzazione delle disuguaglianze", conclude.(Rin)