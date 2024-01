© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora allo Sport Martina Riva prende parte alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Padel Trend ExpoAllianz MiCo, sala Conferenze, Gate 4, viale Scarampo angolo via Colleoni (ore 12)REGIONEIl presidente del Consiglio regionale Federico Romani prende parte alla premiazione della quarta edizione del Premio "Lombardia è Musica". Intervengono tra gli altri il Vice Presidente del Consiglio Emilio Delbono, il Consigliere Segretario Alessandra Cappellari e il Consigliere regionale Carlo BorghettiTeatro alla Scala, sala Toscanini, via Filodrammatici 2 (ore 10)Il presidente Attilio Fontana prende parte all’evento organizzato da SocialPol con al centro un dibattito intitolato "Elezioni europee: vincerà la polarizzazione? Gli italiani al voto tra tribù elettorali e disaffezione"Diretta streaming ( 18:30)VARIEComitato esecutivo Abi. Partecipa Fabio Panetta, Governatore della Banca d'Italia.Sede Abi, via Locatelli, 1 (ore 10)Funerale dell'ex sindaco di Lecco e assessore regionale, Giulio Boscagli.Basilica di San Nicolò, Vicolo Canonica, 4 Lecco (ore 10:45)Monsignor Mario Delpini celebra il rito della benedizione degli animali in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate in due cascine del territorio metropolitano, con gli agricoltori Coldiretti.Cascina Molinetto, via Molinetto, Cisliano/Mi (ore 9:30); Cascina Battivacco, via Barona, 111 (ore 11:15)Presidio del movimento Ultima Generazione in occasione dell’udienza preliminare per l’azione alla "Dito" in Piazza degli AffariPalazzo di Giustizia, Corso Porta Vittoria, 15 (ore 11:30)MONZAIl sindaco Paolo Pilotto e l’assessore allo Sport Viviana Guidetti prendono parte al sopralluogo in occasione dell’avvio dei lavori per la riqualificazione del Centro Sportivo Chiolo PioltelliVia Rosmini, 12 Monza (ore 12) (Rem)