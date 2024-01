Giustizia: Quartini (M5s), con prescrizione maggioranza sfregia memoria vittime strage Viareggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono esterrefatto, allibito e addolorato per la bocciatura del mio Ordine del giorno che chiedeva di scongiurare il ripetersi di epiloghi giudiziari simili a quello della strage di Viareggio, che ha lasciato 32 vittime innocenti senza giustizia. Tre reati su quattro sono andati in prescrizione ieri in Cassazione. Lo stesso ministro Salvini dichiarava 'Mai più stragi impunite', mentre oggi il centrodestra in Parlamento sta portando avanti un'operazione drammatica e gravissima, sfregiando la memoria delle vittime delle stragi e mettendo acido e sale sulla lacera ferita di chi ha perso i propri cari. Una ferita riaperta dalla prescrizione". Lo scrive in una nota Andrea Quartini, parlamentare toscano del Movimento cinque stelle, intervenuto in Aula alla Camera durante la discussione degli Ordini del giorno sulla riforma della prescrizione. A questa maggioranza manca la dignità di provare pietà nei confronti delle vittime. La lentezza dei processi non dev'essere il pretesto per garantire impunità, è inaccettabile quello che succede in quest'Aula", conclude. (Com)