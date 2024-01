Ex Ilva: governo convoca sindacati il 18 gennaio alle ore 15

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha convocato i sindacati giovedì 18 gennaio alle ore 15 per proseguire il confronto sul dossier ex Ilva e sul futuro dell'acciaio in Italia. È quanto riferisce una nota di palazzo Chigi. L’ultimo incontro tra le parti è avvenuto lo scorso 11 gennaio, dove l’esecutivo ha assicurato di lavorare in modo serrato per garantire la continuità produttiva. Oggi pomeriggio, prima del Cdm, si è tenuto un vertice sul dossier dell'ex Ilva tra i ministri interessati e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)