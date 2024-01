Ambiente: Ventura (Oice), bene Pnacc ma vanno trovate risorse e adeguata governance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria (Oice) saluta con soddisfazione l'approvazione del corposo Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici pubblicato il 2 gennaio dal ministero per l’Ambiente ma sottolinea la necessità di trovare risorse e adeguare la governance. Sul punto l'associazione si dice pronta a dare “il proprio contributo ingegneristico”. Con il piano il Mase prova a rispondere all'esigenza di produrre un documento di pianificazione di breve e lungo periodo per il problema dei cambiamenti climatici mediante misure volte al rafforzamento delle capacità di adattamento a livello nazionale e territoriale. “Si tratta – ha affermato Giorgio Lupoi, presidente dell'Associazione – di un lavoro assolutamente meritorio e apprezzabile anche per quanto riguarda l'istituzione di un Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici affiancato da un Forum permanente che dovrà fungere da organo consultivo per l'Osservatorio stesso. Noi siamo assolutamente disposti a partecipare al Forum, per gli aspetti ingegneristici, che diventerà il centro decisionale sull'adattamento al cambiamento climatico italiano e aggiornerà periodicamente il Pnacc. Siamo dell'avviso che le professionalità ingegneristiche debbano essere sempre al centro di ogni momento programmatico e pianificatorio e quindi siamo pronti a mettere a disposizione il nostro know-how'”. (segue) (Rin)