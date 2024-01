Ambiente: Ventura (Oice), bene Pnacc ma vanno trovate risorse e adeguata governance (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Francesco Ventura, Consigliere Oice con delega all’Ambiente e recentemente relatore su uno dei side event del recente Cop 28 a Dubai, “siamo in presenza di un grande passo avanti, necessario per raccogliere una delle sfide più importanti da affrontare nel futuro, sempre più prossimo, al livello globale e anche in Italia”. “Il Piano – ha sottolineato – è inattaccabile dal punto di vista scientifico ma non è subito operativo e facilmente applicabile in quanto servono copertura finanziaria e governance. Sulle 361 azioni da mettere in campo per circa tre quarti i costi non sono indicati o non sono disponibili. Il Pnacc, essendo un decreto ministeriale e non un dl approvato dal Parlamento, non ha la forza normativa per essere un tema centrale nello sviluppo del paese. Visto che il Piano non ha specifiche risorse finanziarie bisogna valutare se e come gli investimenti del Pnrr o di altri strumenti possono contribuire alla realizzazione del Piano stesso”. (Rin)