Usa: trasporto aereo, tribunale blocca acquisizione Spirit Airlines da parte di JetBlue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale ha bloccato l’acquisizione della compagnia aerea low-cost statunitense Spirit Airlines da parte della concorrente JetBlue Airways, accogliendo una richiesta presentata dal dipartimento della Giustizia per fermare una operazione da 3,8 miliardi di dollari che avrebbe avuto impatti negativi sulla concorrenza nel settore. In base al ricorso presentato dal governo federale, l’acquisizione avrebbe eliminato un vettore low-cost le cui attività vanno a beneficio dei viaggiatori che non vogliono spendere tanto, forzando così le altre compagnie aeree ad abbassare le proprie tariffe. Secondo il dipartimento della Giustizia, eliminare Spirit dal mercato avrebbe consentito a JetBlue, sesta compagnia aerea del Paese, di incrementare i prezzi fino al 30 per cento. (Was)