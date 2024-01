Ucraina: ministro Esteri spagnolo Albares, se Russia vincerà guerra modo meno sicuro per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Russia alla fine vincerà la guerra in Ucraina il mondo sarà meno sicuro per tutti i Paesi, non solo per l'Europa. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, durante la sua partecipazione a una tavola rotonda sul conflitto in Ucraina al Forum di Davos, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, anche Andriy Yermak, il capo di gabinetto del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il ministro ha riconosciuto che gli europei non hanno saputo spiegare che "la posta in gioco in Ucraina non è solo la sovranità e l'indipendenza" del Paese, che è già importante, "ma molto di più". "Pensavamo che fosse molto chiaro a tutti che si trattava di una guerra in Europa, ma non è una guerra europea, riguarda tutto il mondo perché riguarda i principi della Carta delle Nazioni Unite", ha aggiunto il capo della diplomazia di Madrid. "Non importa in quale continente ci si trovi, riguarda tutto il mondo. Se la Russia vince questa guerra, il mondo intero sarà meno sicuro", ha avvertito, richiamando anche l'attenzione sugli "effetti collaterali" del conflitto e sul fatto che essi hanno un impatto su Paesi molto lontani dall'Ucraina, come si è visto, ad esempio, con la fornitura di cereali. (Spm)