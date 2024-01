Medio Oriente: Usa, Sullivan ha incontrato premier di Qatar, Iraq e Kurdistan iracheno a Davos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha avuto diversi incontri bilaterali a margine del Forum economico mondiale in corso a Davos, in Svizzera. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Ha incontrato il primo ministro del Qatar, con cui ha discusso il lavoro che stiamo portando avanti per liberare gli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas, nella Striscia di Gaza”, ha detto, aggiungendo che Sullivan ha anche visto separatamente il primo ministro dell’Iraq e il primo ministro del Kurdistan iracheno. (Was)