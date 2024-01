Germania: “Der Spiegel”, governo valuta fornitura munizioni per carri armati a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco sta valutando la fornitura di munizioni per carri armati a Israele, impegnato nella guerra contro il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, secondo cui l'esecutivo federale avrebbe già trovato un “accordo di fondo” sulla consegna dei proiettili allo Stato ebraico. A novembre scorso, Israele avrebbe chiesto alla Germania “circa 10 mila munizioni di precisione da 120 millimetri” per carri armati, prodotte dal conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall. Il governo del cancelliere Olaf Scholz non ha voluto confermare ufficialmente le indiscrezioni di “Der Spiegel”. A sua volta, l'ambasciatore di Israele a Berlino, Ron Prosor, si è limitato a manifestare gratitudine per il sostegno “senza riserve” fornito dalla Germania allo Stato ebraico. Dopo l'attacco di Hamas contro il Paese del 7 ottobre, il governo federale ha ripetutamente sottolineato che la sicurezza di Israele è “una questione di ragion di Stato” per Germania. Secondo Scholz, questa solidarietà comprende anche la possibile fornitura di armamenti. Dall'inizio della guerra di Gaza, Israele ha ricevuto dalla Germania principalmente forniture mediche ed equipaggiamento protettivo. I due Paesi hanno concordato di mantenere il segreto sulle forniture di armamenti letali, perché lo Stato ebraico non vuole che si traggano conclusioni sulle sue capacità militari. I proiettili per i carri armati chiesti da Israele dovrebbero provenire dai depositi delle Forze armate della Germania (Bundeswehr), perché Rheinmetall non potrebbe soddisfare la richiesta in maniera tempestiva. Entro sei-otto mesi, le scorte di munizioni cedute dalla Bundeswehr potrebbero essere ricostituite. Intanto, “sembra che non sia ancora raggiunto un accordo sul prezzo” di questi aiuti militari. (Geb)