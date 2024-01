Gaza: Casa Bianca, pronti a rafforzare l’assistenza umanitaria ai civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti a rafforzare l’assistenza umanitaria alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Dobbiamo iniziare a preparare le condizioni necessarie a consentire il ritorno a casa dei residenti nel Nord di Gaza, dove le Nazioni Unite sperano di effettuare le dovute valutazioni nelle prossime settimane”, ha detto. (Was)