Veneto: Consiglio regionale rinvia in commissione progetto di legge iniziativa popolare sul fine vita

- Il Consiglio regionale del Veneto, con 38 voti favorevoli e 13 assenti, ha votato il rinvio in commissione del progetto di legge di iniziativa popolare "Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito". Come riporta una nota regionale, "il Consiglio regionale del Veneto, dopo che la mancata approvazione in Aula dell'articolo 2 'Assistenza sanitaria in ogni fase del percorso di suicidio medicalmente assistito su richiesta della persona malata' lo ha reso obbligatorio, ha preso questa decisione". (Rev)