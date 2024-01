Gaza: Casa Bianca, non vogliamo più vedere vittime civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha il diritto di difendersi dalla minaccia di Hamas, ma gli Stati Uniti non vogliono più vedere vittime civili nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La minore intensità delle operazioni israeliane dovrebbe portare ad una riduzione delle vittime tra i civili e ad una distribuzione più affidabile degli aiuti umanitari”, ha detto. (Was)