Giustizia: Costa (Azione), ritorno alla prescrizione scelta liberale

- “Ci si avvia, con nostra grande soddisfazione, all'approvazione del ritorno alla prescrizione sostanziale in tutti i gradi di giudizio. La prima proposta in questa legislatura sul tema è targata Azione e porta la firma del sottoscritto”. Lo ha dichiarato Enrico Costa, deputato di Azione e relatore della proposta di legge sulla prescrizione. “È una norma liberale di civiltà giuridica, contro la logica del ‘fine processo mai’ e contro la logica secondo cui lo Stato scarica sui cittadini le sue inefficienze”, ha proseguito. “Il tempo – ha aggiunto – è fondamentale in un processo. Lo è per l'innocente, che vuole dimostrarlo in tempi brevi, lo è per la vittima che chiede giustizia, lo è anche per il condannato, in quanto la pena deve intervenire sulla stessa persona che ha commesso il reato, e dopo troppi anni il principio di rieducazione della pena è inefficace”. “L'approvazione della Camera dei deputati dimostra ancora una volta che, pur dall'opposizione, sappiamo essere propulsivi e decisivi. Dispiace, ma non stupisce, la posizione del Pd, che, nonostante le affinità del testo con la riforma Orlando, vota pregiudizialmente contro”, ha concluso. (Rin)