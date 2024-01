Lazio: Rotondi (Fd'I), modifica "Carta tutto treno" e altre agevolazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "Carta tutto treno" non sarà abolita ma dovrà essere rivista. Così in un comunicato Marika Rotondi, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia. "A fronte delle tante altre iniziative a favore dei pendolari che attendono di essere finanziate - aggiunge - bisogna considerare il costo della Carta tutto treno che ammonta a 1,5 milioni di euro, per un servizio a cui hanno aderito poco più di 1.000 utenti. Pertanto la Regione Lazio sta lavorando ad una sua ridefinizione, al fine di attuare altre forme di riduzione della spesa di trasporto a favore di coloro che utilizzano il treno quotidianamente", conclude l'esponente di Fd'I. (Com)