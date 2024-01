Usa: Biden invita leader del Congresso alla Casa Bianca per discutere aiuti a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha invitato i leader del Congresso alla Casa Bianca domani, per discutere le trattative in corso tra democratici e repubblicani per trovare un accordo che consenta di approvare il pacchetto da 110 miliardi di dollari chiesto dalla presidenza Usa per continuare a finanziare l’assistenza militare ad Ucraina, Israele e Taiwan. Lo scrive il quotidiano statunitense “Politico”, citando sue fonti informate dei fatti. (Was)