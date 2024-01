Mar Rosso: Casa Bianca su nuovi attacchi contro Houthi, colpiti missili pronti al lancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi attacchi statunitensi contro le postazioni militari delle milizie filoiraniane Houthi in Yemen hanno colpito missili “pronti al lancio”. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Abbiamo visto alcune ritorsioni da parte degli Houthi negli ultimi giorni, come avevamo previsto dopo avere colpito per la prima volta le loro postazioni: i nostri attacchi stanno avendo l’effetto desiderato, ossia quello di deteriorare le loro capacità militari e impedire nuovi attacchi contro le navi commerciali”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti sono “sempre pronti a difendere le nostre truppe, i nostri interessi e l’economia globale”. (Was)