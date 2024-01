Giustizia: Foti (Fd’I), seppellita ricetta bonafediana che altera regole giusto processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma della prescrizione “vuole dare certezza dei tempi di giustizia e ripristina un fondamento dello Stato di diritto”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. “Fratelli d'Italia – ha proseguito – ha sempre ritenuto inconcepibile un sistema giudiziario basato sul principio del 'fine processo mai' che avrebbe avuto il solo risultato di produrre indagati o imputati a vita. Finalmente si seppellisce una volta per tutte la ricetta 'bonafediana', sostenuta da M5s-Pd, volta ad alterare in modo inopinato le regole del giusto processo, così alterando il rapporto tra la giustizia e il cittadino, relegando quest'ultimo a suddito”. “Continuiamo ad essere convinti, invece, che i processi debbano portare ad una sentenza definitiva in tempi ragionevoli", ha concluso Foti. (Rin)