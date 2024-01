Gaza: Casa Bianca, discussioni “molto serie” in Qatar su nuovo accordo per ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno partecipando a discussioni “molto serie” in Qatar, in merito alla “possibilità di raggiungere” un nuovo accordo che consenta la liberazione degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa, dopo che il coordinatore della Casa Bianca per il Medio Oriente e il Nord Africa, Brett McGurk, è stato a Doha questa settimana. “Stiamo lavorando in maniera diligente: non posso anticipare nulla essendo i colloqui in corso, ma speriamo che possano portare frutti nel prossimo futuro”, ha detto. (Was)