Enel: lanciato "Sustainability-Linked bond” da 1,75 miliardi in due tranche nel mercato Eurobond

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel Finance International, società finanziaria controllata da Enel S.p.A., ha lanciato sul mercato Eurobond un "Sustainability-Linked bond" in due tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 1,75 miliardi di euro. Lo riferisce Enel in una nota. "L'esito del collocamento conferma la risposta positiva del mercato al Piano Strategico 2024-2026 e la sua attenzione alla disciplina finanziaria, volta a incrementare il rendimento del capitale investito e a migliorare il profilo creditizio della Società", ha commentato Stefano De Angelis, Cfo del Gruppo Enel. "Al fine di soddisfare il significativo interesse da parte degli investitori, l'ammontare del collocamento è stato aumentato rispetto all'importo iniziale. In coerenza con le priorità strategiche del Gruppo, continueremo a lavorare incessantemente per raggiungere gli obiettivi finanziari e di riduzione delle emissioni di gas serra comunicati ai mercati, al fine di creare valore di lungo termine per tutti i nostri stakeholder", ha aggiunto. L'emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste di oltre tre volte superiori all'offerta, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 5,8 miliardi di euro ed una significativa partecipazione di investitori socialmente responsabili (Sri). Si prevede che i proventi dell'emissione verranno utilizzati da Efi per rifinanziare l'ordinario fabbisogno del Gruppo relativo al debito in scadenza. La nuova emissione prevede l'utilizzo di due Key Performance Indicators ("Kpi") di sostenibilità per ciascuna tranche, illustrati all'interno del Sustainability-Linked Financing Framework da ultimo aggiornato a gennaio 2024, confermando l'impegno di Enel nella transizione energetica e contribuendo alla sostenibilità ambientale e finanziaria della strategia di sviluppo della Società. Il Framework è in linea con i "Sustainability-Linked Bond Principles" dell'International Capital market association (Icma) e con i "Sustainability-Linked Loan Principles" della Loan market association (Lma), come certificato dal Second-Party Opinion Provider Moody's Investors Service. (segue) (Com)