Enel: lanciato "Sustainability-Linked bond” da 1,75 miliardi in due tranche nel mercato Eurobond (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emissione è strutturata nelle seguenti due tranche: 750 milioni di euro a un tasso fisso di 3,375 per cento, con data di regolamento fissata al 23 gennaio 2024, e scadenza al 23 luglio 2028; il prezzo di emissione è fissato a 99,727 per cento e il rendimento effettivo a scadenza è pari a 3,445 per cento; il tasso di interesse rimarrà invariato fino alla scadenza, subordinatamente al raggiungimento congiunto dei seguenti Sustainability Performance Target ("Spt"), nello specifico: per il Kpi collegato alla "Percentuale di Capex allineata alla tassonomia dell'Ue (%)", al raggiungimento di un Spt pari o superiore all'80 per cento al 31 dicembre 2026 per il periodo 2024-2026; per il Kpi collegato all'"Intensità delle emissioni di Ghg Scope 1 relative alla produzione di energia elettrica (gCO2eq/kWh)", al raggiungimento di un Spt pari o inferiore a 125gCO2eq/kWh al 31 dicembre 2026; in caso di mancato raggiungimento di uno o entrambi gli Spt sopramenzionati, verrà applicato un meccanismo di step-up, aumentando il tasso di 25 bps, a decorrere dal primo periodo di interesse successivo alla pubblicazione della relativa relazione di assurance rilasciata da un verificatore esterno. Tranche da 1.000 milioni di euro a un tasso fisso di 3,875 per cento, con data di regolamento fissata al 23 gennaio 2024, e scadenza al 23 gennaio 2035: il prezzo di emissione è fissato a 98,792 per cento e il rendimento effettivo a scadenza è pari a 4,013 per cento; il tasso di interesse rimarrà invariato fino alla scadenza, subordinatamente al raggiungimento congiunto dei seguenti SPT, nello specifico: per il Kpi collegato all'"Intensità delle emissioni di Ghg Scope 1 relative alla produzione di energia elettrica (gCO2eq/kWh)", al raggiungimento di un Spt pari o inferiore a 72 gCO2eq/kWh al 31 dicembre 2030; per il Kpi collegato alla "Percentuale di capacità installata rinnovabile (%)", al raggiungimento di un SPT pari o superiore all'80 per cento al 31 dicembre 2030; in caso di mancato raggiungimento di uno o entrambi gli Spt sopramenzionati, verrà applicato un meccanismo di step-up, aumentando il tasso di 25 bps, a decorrere dal primo periodo di interesse successivo alla pubblicazione della relativa relazione di assurance rilasciata da un verificatore esterno. (segue) (Com)