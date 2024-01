Enel: lanciato "Sustainability-Linked bond” da 1,75 miliardi in due tranche nel mercato Eurobond (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emissione, che ha una durata media di circa otto anni, presenta una cedola media del 3,66 per cento. Si prevede che il prestito obbligazionario sarà quotato, al momento dell'emissione, sul mercato regolamentato Euronext di Dublino. In linea con il Piano Strategico 2024-2026, il nuovo Sustainability-Linked Bond contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del Gruppo legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibili e l'indebitamento lordo totale del Gruppo stesso, fissato a circa il 70 per cento nel 2026. L'operazione è stata supportata da un consorzio di banche nell'ambito del quale Banca Akros, Barclays, Bbva, Bnp Paribas, Bper Banca, Crédit Agricole Cib, Deutsche Bank, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Natixis, Santander, Société Générale, Unicredit hanno agito in qualità di joint-bookrunners. (Com)