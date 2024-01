Etiopia-Somalia: Casa Bianca, da accordo con Somaliland impatto diretto su sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono “molto preoccupati” per la firma di un memorandum d’intesa tra il governo etiope e lo Stato separatista del Somaliland, che ha generato una crisi diplomatica con la Somalia che su quel territorio rivendica la sovranità. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Gli Stati Uniti rispettano la sovranità e l’integrità territoriale della Somalia, e sostengono il lavoro dell’Unione africana per risolvere le tensioni: questo memorandum rischia di ostacolare la lotta del Paese e dei partner internazionali contro al Shabaab, che è una organizzazione terroristica”, ha spiegato, aggiungendo che la situazione ha un impatto “diretto sui nostri interessi di sicurezza nazionale nella regione”. (Was)