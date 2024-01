© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delfin ha ceduto 485 mila azioni di Mediobanca, pari allo 0,057 per cento del capitale sociale in tre riprese tra il 9 e l'11 gennaio. I titoli, secondo quanto si apprende, sono stati ceduti a un prezzo unitario compreso tra 11,23 e 11,29 euro. A seguito delle cessioni, la quota di Delfin scende dal 19,74 al 19,683 per cento.(Rin)