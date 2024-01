© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso il Consiglio dei ministri a palazzo Chigi. All'ordine dell'giorno, tra le altre cose, lo schema di decreto-legge che contiene disposizioni per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e uno schema di decreto legge per la realizzazione delle infrastrutture connesse con la presidenza italiana del G7. (Rin)