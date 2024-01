Ucraina: Yermak, continueremo a difendere la nostra libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non è ancora stanca di combattere e rimane motivata per ottenere la vittoria sulla Russia. Lo ha affermato il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, intervenendo al Forum economico mondiale a Davos. "Negli ultimi due anni abbiamo dimostrato che siamo in grado non solo di difenderci, ma anche di vincere", ha sottolineato Yermak. Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino ha ringraziato i partner internazionali per tutto il sostegno all'Ucraina, affermando che "l'unità storica" del mondo democratico intorno al suo Paese prevarrà. "Abbiamo provato che è possibile essere veramente indipendenti, è possibile (...) difendere i propri valori e principi. Adesso dobbiamo finire questo lavoro e siamo pronti, abbiamo tutte le possibilità per farlo. La nostra gente non è stanca. Due anni sono molti, ma siamo ancora molto motivati", ha continuato Yermak. "Dobbiamo rimanere uniti, credere nella vittoria e non esitare, continuare nel sostegno. Sono assolutamente sicuro che l'Ucraina vincerà, e questa sarà la vittoria comune di tutto il mondo libero, un segnale molto chiaro che la democrazia vincerà contro le dittature", ha concluso Yermak. (Kiu)