Ue:Nagel (Bundesbank), obiettivo inflazione Bce verrà raggiunto nel 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati attualmente a disposizione della Banca centrale europea (Bce) suggeriscono che l'obiettivo dell'Eurozona, pari al 2 per cento nel medio periodo, verrà raggiunto “nel 2025”. È quanto dichiarato dal presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “N-tv” a margine del Forum economico mondiale (Wef) in corso a Davos. Secondo il banchiere tedesco, l'inflazione nell'area dell'euro non sarà sotto controllo fino al prossimo anno. Nel contenimento del livello generale dei prezzi, per Nagel vi è ancora “una lunga strada da percorrere”. Pertanto, per il presidente della Bundesbank le richieste di taglio dei tassi di interesse da parte della Bce sono premature. (Geb)