Ucraina: presidente Zelensky incontra re del Belgio e premier De Croo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il re del Belgio Filippo I e il premier di Bruxelles, Alexander De Croo, a margine dei lavori del Forum economico mondiale di Davos. Lo ha reso noto lo stesso Zelensky attraverso X. "Abbiamo discusso le priorità della presidenza belga del Consiglio dell’Ue alla luce dei progressi dell’Ucraina verso l’avvio pratico dei negoziati di adesione all’Ue. Ho ringraziato il Belgio per la sua significativa assistenza alla difesa, compresa la decisione di fornire F-16 e addestrare i piloti ucraini, nonché per la recente approvazione del quindicesimo pacchetto di aiuti militari", ha scritto Zelensky ringraziando il Belgio anche per l’iniziativa di istituire un fondo speciale da 1,7 miliardi di euro per assistere l’Ucraina attraverso la tassazione sui beni russi congelati. "È importante creare un meccanismo di confisca efficace per l’utilizzo dei beni congelati dell’aggressore", ha commentato Zelensky. "Abbiamo discusso anche della partecipazione del Belgio alla Formula della pace", ha concluso il presidente ucraino. (Kiu)