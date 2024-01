Usa-Rwanda: Blinken incontra presidente Kagame, focus su tensioni in Congo-Kinshasa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il presidente del Rwanda, Paul Kagame, a margine del Forum economico mondiale in corso a Davos, in Svizzera. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. Il colloquio si è incentrato sulle tensioni nelle regioni orientali della Repubblica democratica del Congo. Il capo della diplomazia statunitense ha ribadito la necessità di prendere misure concrete per stabilizzare la situazione. (Was)