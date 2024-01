Usa-Ue: Blinken vede von der Leyen, focus su Ucraina, Gaza e Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a margine del Forum economico mondiale in corso a Davos, in Svizzera. Il colloquio, riferisce una nota, si è incentrato sul futuro dell’assistenza economica e militare all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla situazione nella Striscia di Gaza, e alla necessità di garantire assistenza umanitaria alla popolazione civile, evitando al contempo un allargamento del conflitto sul piano regionale. Infine, le parti hanno ribadito che la libertà di navigazione nel Mar Rosso è “cruciale” per il commercio globale e la sicurezza regionale. (Was)