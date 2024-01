Roma: Trombetti-Battaglia (Pd), approvata delibera su cabina di regia per Mattatoio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quel grande patrimonio culturale e sociale che è il Mattatoio di Testaccio avrà finalmente una cabina di regia per la valorizzazione degli spazi, a sostegno di quanto si sta già facendo in termini di riqualificazione anche grazie all'opera del delegato del sindaco. Così in una nota Yuri Trombetti e Erica Battaglia, consiglieri comunali Pd e presidenti delle commissioni Patrimonio e Cultura di Roma Capitale. "Permettere incontri periodici tra tutti gli assessorati capitolini, le Commissioni competenti, il Municipio - aggiungono - ma anche e soprattutto grandi e importanti istituzioni come l'Università Roma Tre, l'Accademia delle Belle Arti, Palaexpo, nonché delle associazioni che in questi anni hanno dato un contributo alla conservazione del bene, permette un'azione corale e condivisa che va nella direzione di restituire alla città uno spazio di eccellenza. Siamo lieti che il Consiglio comunale di Roma si sia oggi espresso in modo favorevole: il lavoro sul Mattatoio è strategico e richiede il contributo di tutti i soggetti interessati".(Com)