Ungheria: Scalfarotto (Iv), Tajani risponda su Ilaria Salis detenuta a Budapest

- "Vorrei sollecitare al ministro Tajani una risposta alla mia interrogazione del 20 dicembre scorso. Chiediamo informazioni sulla sorte di Ilaria Salis, italiana che è reclusa nelle prigioni ungheresi in condizioni inaccettabili e disumane. L'accusa è risibile, aver aggredito due neonazisti, che hanno avuto cinque giorni di prognosi. Salis rischia anni di carcere". Lo ha chiesto in Aula il senatore di Italia viva Ivan Scalfarotto in un intervento di fine seduta. "Tutto questo avviene in un Paese dell'Unione europea, guidato da un amico del nostro governo. Il ministro Tajani sta muovendo le leve della diplomazia perché il governo ungherese ci restituisca la nostra connazionale?", ha concluso. (Rin)