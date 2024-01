Autonomia: Sarracino (Pd), ci batteremo, mobilitazione non sia solo parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia sull’autonomia differenziata “non deve essere solo di carattere parlamentare. Ci deve essere una mobilitazione delle piazze” perché “questo è un disegno di legge che spacca l’Italia a metà, ed è l’ultimo pezzo di un puzzle che vede questo governo scagliarsi contro il Mezzogiorno”. Lo ha dichiarato il deputato del Pd Marco Sarracino intervenuto oggi pomeriggio al presidio in piazza del Plebiscito contro il ddl Calderoli organizzato dalla Cgil. “Se mettiamo in fila le scelte di questo governo nell’ultimo anno sono tutte scelte che vanno contro il Sud: pensiamo alla riduzione e allo smantellamento del reddito di cittadinanza, l’avere affossato il salario minimo, la centralizzazione della Zes, il taglio di oltre tre miliardi e mezzo al fondo perequativo e infrastrutturale. Sono tutte scelte che vanno contro il Sud e l’autonomia differenziata e la loro ciliegina sulla torta e noi per questo ci batteremo”, ha concluso Sarracino. (Ren)