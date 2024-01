Lombardia: Rozza (Pd), incredibile che la giunta neghi la somma urgenza per stabile Aler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- No alla somma urgenza per ripristinare i danni generati dal rogo che mercoledì 10 gennaio ha colpito lo stabile Aler di via Saponaro 36, nel quartiere Gratosoglio di Milano, partendo dal cantiere inattivo da quasi un anno. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, su indicazione dell’assessore alla casa Paolo Franco, esponente del partito di Meloni, in Consiglio regionale hanno votato contro, e quindi bocciato, una mozione presentata dal Partito Democratico, prima firmataria la consigliere Carmela Rozza. “È incredibile che la giunta regionale di destra non abbia voluto riconoscere una cosa semplice, che quel cantiere va rimesso in piedi subito, usando lo strumento della somma urgenza che è previsto dalla legge proprio per i casi in cui siano accaduti eventi imprevedibili e sia a rischio la sicurezza delle persone – dichiara Rozza -. È l’ennesima beffa per cittadini che vengono sempre trattati come se fossero di serie b, che sono costretti a vivere in condizioni indegne e che si trovano oggi con i danni di un rogo annunciato, in situazione di rischio evidente a chiunque abbia visto quello stabile negli ultimi giorni. Diciamo fin da ora che per noi non finisce qui e che faremo nostra l’istanza dei cittadini presso la Prefettura”. (Com)