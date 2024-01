Calcio: incredulità e sgomento, le reazioni dei tifosi a Roma all'esonero di Mourinho

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incredulità, sgomento ma anche indifferenza. Sono queste le reazioni dei romani all'addio improvviso di José Mourinho alla Roma. L'esonero dell'allenatore è stato comunicato questa mattina dal club giallorosso con una nota sul sito. Al suo posto l'ex calciatore nonché "capitan futuro" della Roma, Daniele De Rossi, che oggi pomeriggio ha già tenuto il suo primo allenamento. Che la squadra stesse attraversando un momento difficile, soprattutto dopo le ultime sconfitte era abbastanza chiaro, visto anche l'arrivo di Dan Friedkin a Roma oggi. Ma che lo "Special One" fosse esonerato così di colpo era difficile da prevedere. Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione. Nei vicoli e nei bar di Roma l’esonero di Mourinho è stato l’argomento principale che ha diviso la tifoseria. "E' uno che non ci aveva peli sulla lingua", commenta un tifoso in zona Testaccio. "Come tutti i grandi allenatori pretende grandi campioni. Forse il suo sbaglio è stato quello di credere troppo in alcuni giocatori che non dovrebbero giocare nemmeno in serie C. Mi dispiace ma io avrei mandato via la Società". "E' un brutto colpo per i tifosi", le reazioni di altri. (segue) (Rer)