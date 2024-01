Calcio: incredulità e sgomento, le reazioni dei tifosi a Roma all'esonero di Mourinho (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stato un errore esonerare Mourinho. Ma De Rossi è il traghettatore ideale perché rappresenta un simbolo per noi", dice un ragazzo in piazza Repubblica. Un altro in un bar in zona Borgo, vicino al Vaticano, commenta in romanesco: "a Danielino glie se vole' bene, ma nun è pronto". Sgomento e incredulità per molti tifosi: "non ci posso credere. Abbiamo cacciato uno dei migliori allenatori del mondo. E' l'unico che ci ha fatto vincere in questi anni", sottolinea una signora . "Hanno sbagliato. Mourinho ha difeso la squadra contro tutti. Sempre grati al mister", aggiunge un 50enne che si dichiara "malato della Roma". Per alcuni romani si registra anche indifferenza: "Ci dispiace tanto. Non dormiremo stanotte", scherza un gruppo di persone sedute al bar. Per altri, invece, l'esonero del tecnico è stato positivo. Secondo un tifoso "può essere che la squadra adesso tornerà a giocare bene, visto anche i giocatori che ha in rosa: solo noi abbiamo un attacco con Dybala e Lukaku". Per un altro ancora "Mourinho non è più quello del triplete con l'Inter e non ha mai fatto giocare bene le sue squadre. Meglio De Rossi. Forza Daniele: Roma ti abbraccia". (Rer)