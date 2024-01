Salute: Benigni, recuperare fondi anoressia, impegno FI per non lasciare soli i malati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'anoressia, la bulimia e tutti gli altri disturbi del comportamento alimentare rappresentano una vera e propria emergenza per quattro milioni di persone, per lo più giovani e adolescenti. Un'epidemia spesso silenziosa, ma pericolosa e in costante crescita. Per questo, dobbiamo assolutamente recuperare le risorse da destinare al Fondo nazionale per i disturbi alimentari. Sono certo che il governo troverà una soluzione per garantire continuità all'assistenza e ai percorsi di cura per chi combatte contro queste malattie". Lo afferma in una nota, Stefano Benigni, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari sociali a Montecitorio e segretario nazionale del movimento giovanile azzurro. "Forza Italia, anche con il supporto del movimento giovanile, porterà avanti questa battaglia per dare, come sempre risposte concrete ai cittadini. La salute per noi è e sarà sempre una priorità. Non lasceremo solo nessuno", conclude.(Com)