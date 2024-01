Autonomia: Castellone (M5s), progetto antistorico da fermare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ddl sull'autonomia differenziata "è un progetto antistorico, perché nello stesso momento stiamo lavorando per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha l'obiettivo diametralmente opposto di usare 200 miliardi di euro per rafforzare la coesione territoriale e chiudere i divari”. Lo ha detto Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato, del Movimento 5 stelle, nel suo intervento in aula sulle pregiudiziali relative al ddl sull'autonomia differenziata. “È un progetto antistorico, perché la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ci ha dimostrato che, dando più potere alle Regioni nella gestione di alcune materie, aumentano i divari. Contrastiamo questo disegno di legge nel metodo, perché di fatto esautora il Parlamento, che ha un ruolo solo decorativo. Lo contrastiamo nel metodo, perché in Commissione bilancio non ci è stato permesso di approfondirne il profilo finanziario, nonostante l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Commissione europea e Bankitalia nelle loro relazioni avessero manifestato perplessità per il fatto che, permettendo alle Regioni di trattenere il gettito fiscale, saranno minori le risorse per le casse dello Stato. Tutto ciò a vantaggio di chi? Io non credo che in questo caso il discorso sia solo tra Nord e Sud. Tutto ciò andrà a vantaggio di quella piccola parte di società che evidentemente pensa di voler gestire la fetta di spesa pubblica che passerà alle Regioni. Il risultato finale sarà quello di cristallizzare le disuguaglianze e le differenze tra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Pertanto, quello che oggi vediamo in alcuni ambiti, come per esempio la sanità, diventerà lo stato di fatto anche per tutte le altre materie. Fermatevi, allora, perché siete ancora in tempo", ha aggiunto. (Rin)