- Cina: premier Li a Davos, crescita stimata dell'economia al 5,2 per cento nel 2023 - L'economia della Cina ha registrato una crescita stimata al 5,2 per cento nel 2023, superiore all'obiettivo del cinque per cento fissato dal governo. Lo ha annunciato il primo ministro, Li Qiang, nel suo intervento al Forum economico mondiale (World Economic Forum, Wef) in corso a Davos, in Svizzera. La Cina è in grado di gestire "alti e bassi" nella sua performance economica e la tendenza generale della crescita a lungo termine rimarrà immutata, ha aggiunto il premier. Il primo ministro ha riaffermato la determinazione del suo Paese a "spalancare ulteriormente le sue porte al mondo", evidenziando il potenziale per un maggior afflusso di investimenti esteri, soprattutto nei settori della manifattura, degli alloggi e delle infrastrutture. Con una popolazione di 1,4 miliardi di persone in "rapida urbanizzazione", la Cina "svolgerà un ruolo importante nell'incentivare la domanda globale" e creerà "condizioni favorevoli" per condividere le sue opportunità, ha annunciato il premier. "Scegliere di investire nel mercato cinese non è un rischio, ma un'opportunità", ha aggiunto, precisando che saranno intraprese "attivamente misure per affrontare le ragionevoli preoccupazioni nutrite dalla comunità imprenditoriale globale". (Res)