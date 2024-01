Tunisia: ministero Interno, arrestati due sospettati di traffico di stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità della Sicurezza nazionale e della Guardia nazionale in Tunisia sono riuscite a sequestrare notevoli quantità di pillole narcotiche e ad arrestare due presunti spacciatori. Lo ha reso noto oggi il ministero dell'Interno di Tunisi in una dichiarazione, spiegando che le autorità hanno arrestato due persone che erano a bordo di un'auto e hanno trovato 1.200 pastiglie di stupefacenti di vario tipo, nonché una somma di denaro pari a 500 euro. I due erano caduti in un'imboscata delle unità di sicurezza nella zona di Manouba, nel nord della Tunisia. Dopo aver ottenuto il mandato di perquisizione dal procuratore, gli agenti hanno rinvenuto nell'abitazione dei due sospettati 3.806 pastiglie di stupefacenti di vario tipo, 42 siringhe e cinque flaconi di farmaci. Lo stesso comunicato ha annunciato che la squadra centrale antidroga della Guardia nazionale di Ben Arous è riuscita a smantellare un'associazione criminale composta da cinque persone attive nel del traffico di droga a La Goulette, Kram, Cartagine e Gammarth, sequestrando mille pastiglie di stupefacenti e una somma di denaro pari a 5 mila euro. (Tut)