Mar Rosso: proprietari nave greca colpita da missile, tutto l’equipaggio è in salvo

- Sono stati registrati solo dei danni materiali per la nave mercantile Zografia, di proprietà della compagnia greca Vulcanis Technical Maritime Enterprises. Tutti i 24 membri dell’equipaggio, ha precisato la società, sono salvi e non hanno riportato ferite. L'equipaggio è composto da tre filippini, 20 ucraini e un georgiano. La nave era salpata dal Vietnam ed era diretta in Israele. E’ stata colpita da un missile mentre attraversava il Mar Rosso, 76 miglia nautiche a nord ovest del porto yemenita di Saleef. Il cargo ha già avviato la navigazione verso il Canale di Suez, dove verrà effettuata una valutazione dei danni.(Gra)