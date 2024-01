Autonomia: De Cristofaro (Avs), mette a rischio unità Paese, incubo per il Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il meccanismo di autonomia differenziata pone a rischio l'unità del Paese e avrà un impatto sull'assetto istituzionale e costituzionale dell'Italia davvero devastante. “Questo disegno di legge è il sogno leghista e l'incubo per il Sud, aumenta le disuguaglianze e i divari territoriali, unico discrimine la residenza delle persone”. Lo afferma in una nota il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto a palazzo Madama. “Se il governo Meloni pensa di poter fare tutto quel che vuole in sfregio alla Costituzione, si sbaglia di grosso”, sottolinea De Cristofaro, che aggiunge: “L'autonomia differenziata è inaccettabile e pericolosa. Contro lo Spacca Italia, Avs farà dura opposizione in Aula e poi nel Paese, insieme a sindaci, comunità e cittadini. Non si può scambiare la secessione col premierato, barattare i diritti fondamentali dei cittadini, e farla franca”. (Rin)