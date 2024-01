Rifiuti: Ama, nel Municipio Roma XV al via posizionamento nuovi cassonetti per la differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partito nel Municipio Roma XV il piano operativo di sostituzione e integrazione delle batterie di cassonetti per la raccolta differenziata, predisposto da Ama d’intesa e in coordinamento con Roma Capitale, l'assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti e il municipio XV. Squadre addette con l’ausilio di mezzi speciali posizioneranno oltre 900 cassonetti da 2.400 litri, così suddivisi: 461 per la carta e 459 per il multimateriale (plastica, metalli). Le operazioni proseguiranno fino ai primi giorni di febbraio. Prosegue a pieno ritmo, dunque, il Piano che porterà alla completa sostituzione dei cassonetti stradali entro il Giubileo. (segue) (Com)