Rifiuti: Ama, nel Municipio Roma XV al via posizionamento nuovi cassonetti per la differenziata (2)

- I nuovi contenitori stradali, come stabilito dalla Norma Uni 11686, al fine di migliorare la raccolta differenziata e facilitare i cittadini nella separazione delle diverse tipologie di rifiuto urbano, presenteranno nuovi simboli e nuova colorazione: giallo per plastica e metalli (non più blu); blu per la carta (non più bianco); mentre rimangono invariati i colori per le altre frazioni (marrone per l’organico e grigio per l’indifferenziato). Grazie ad essi, verrà incrementata la ricettività delle attuali batterie per il conferimento dei rifiuti in funzione della densità abitativa, potenziata la raccolta differenziata e migliorare il decoro delle postazioni stesse di cui si servono i cittadini. Il programma di riqualificazione prevede, inoltre, in via prioritaria la sostituzione di contenitori danneggiati o vandalizzati, ma anche l’integrazione mirata, ove necessario, con contenitori aggiuntivi di capacità diversa, in litri, in base alla tipologia di postazione utilizzabile sulla singola strada. (Com)