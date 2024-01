Ucraina: Putin, il conflitto poteva terminare un anno e mezzo fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'Ucraina non avesse respinto i negoziati con la Russia nel marzo del 2022, "tutto sarebbe finito molto tempo fa". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con i governatori degli enti territoriali russi. "Abbiamo concordato su tutto, e poi lo dicono loro stessi, se fossimo andati per questa strada (di un accordo con la Russia) tutto sarebbe finito molto tempo fa, un anno e mezzo fa", ha detto Putin. Il presidente ha aggiunto che questa decisione dell'Ucraina sottolinea ancora una volta che sono "persone non indipendenti". (Rum)