Tunisia: si cercano 40 dispersi in mare tra Sfax e Mahdia, erano partiti verso l’Italia

- Le unità di sicurezza della Marina affiliata alla Guardia Nazionale di Sfax, in Tunisia, proseguono le ricerche dei 40 tunisini dispersi dopo essersi imbarcati per emigrare illegalmente in Italia, nella notte tra il 10 e l'11 gennaio. Lo riferisce un comunicato stampa, indicando che l'operazione di ricerca è stata avviata su segnalazione delle famiglie che hanno denunciato di aver perso i contatti con i dispersi. Secondo quanto riferito da fonti locali a "Nova", si tratterebbe di giovani tunisini residenti nella zona. Secondo la dichiarazione, le unità di sicurezza hanno impiegato imbarcazioni rinforzate ed elicotteri per effettuare pattugliamenti costieri e aerei su tutto il tratto di costa tra Sfax e Mahdia, nel centro sud della Tunisia, in costante coordinamento con la Marina militare.(Tut)