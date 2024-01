Prescrizione: D'Orso (M5s), governo vuole giustizia lenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non può rimanere inascoltato il grido d'allarme lanciato dai presidenti delle Corti d'Appello rispetto allo stravolgimento dei loro lavori che sarebbe prodotto dal nuovo intervento sulla prescrizione. Le stesse considerazioni sono contenute in un parere che il Csm licenzierà a brevissimo. Così gli obiettivi del Pnrr sono a fortissimo rischio. Si sperava che questo appello potesse sortire qualche effetto, ma evidentemente al ministero della Giustizia non comprendono i danni che stanno per produrre con questa proposta di legge sulla prescrizione. Oppure in questa azione politica del centrodestra c'è la malafede: forse il governo i soldi del Pnrr non li vuole perché non sa come spenderli, non è capace di mettere a terra i progetti. E d'altra parte sappiamo che i tempi lunghi e la farraginosità nella Giustizia convengono agli autori di certi reati che questo governo copre e agevola. Infatti, è il caso di ricordare a tutti che la tesi secondo cui la prescrizione renderebbe più veloce la Giustizia è una grande bugia, la realtà e i dati dicono il contrario: a causa della prescrizione proliferano le legittime tecniche dilatorie e la giustizia diventa più lenta e farraginosa". Lo ha detto la deputata del Movimento cinque stelle, Valentina D'Orso, capogruppo in commissione Giustizia alla Camera, nel corso della discussione, in Aula, sugli emendamenti sulla proposta di legge sulla prescrizione. (Rin)