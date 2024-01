Periferie: Battilocchio (FI), mai più zone franche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie "ha oggi tenuto una seduta davvero importante con l'audizione del viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che ha in particolare concentrato l'attenzione su alcune parti del decreto Caivano che ha introdotto una serie di elementi nuovi nella normativa". Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie, al termine dell'odierna audizione del viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. "Abbiamo anche discusso del disegno di legge in tema di Sicurezza, approvato dal governo il 16 novembre 2023, che prevede importanti innovazioni in tema di occupazione abusiva di immobili - ha continuato il parlamentare -. Ma è basilare garantire la presenza dello Stato in ogni angolo del Paese e proseguire un impegno costante ed efficace per far capire a tutti, ma proprio a tutti, che non possono più esistere zone franche e che lo Stato non arretra un millimetro in termini di legalità e rispetto delle regole. Nelle nostre visiate esterne registriamo tanti segnali positivi di rinnovata fiducia nello Stato: è nostro compito dare continuità a questa azione di attenzione alle periferie italiane e essere all'altezza di questa sfida sistemica di cambiamento".(Rin)