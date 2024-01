Alimentazione: Furfaro (Pd), mancato finanziamento fondo disturbi è vergognoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli attacchi che questo governo ha riservato alle persone più fragili non si contano nemmeno più. Il mancato finanziamento del fondo nazionale contro i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione è un atto vergognoso, che da giorni ormai sta indignando l'opinione pubblica e sta producendo una mobilitazione nella società civile. I disturbi del comportamento alimentare sono una vera e propria emergenza, colpiscono oltre quattro milioni di italiani e causano 4.000 morti ogni anno". Lo afferma Marco Furfaro, capogruppo in commissione Affari sociali e componente della segreteria nazionale del Partito democratico. "Il taglio dei finanziamenti fa precipitare la situazione, con liste d'attesa che si allungheranno e il rischio di interruzione di percorsi terapeutici delicati e lunghi - prosegue il parlamentare -. Non possiamo permettere che questa scelta venga confermata. Come Partito democratico siamo al fianco delle mobilitazioni portate avanti delle associazioni e dalle famiglie. Dico al governo di smetterla con le parole e agire. Va ripristinato immediatamente il fondo e, soprattutto, va applicata e attuata la legge del 2021, rendendo operativa un'area specifica all'interno dei Lea per i disturbi alimentari, dotando di un budget specifico che obblighi ogni Regione ad attuare i livelli essenziali di assistenza per queste malattie. Il governo si fermi immediatamente e ascolti le associazioni e le famiglie perché sta giocando con la vita e con il dolore di migliaia di persone".(Rin)